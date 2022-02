Arisa bellissima a Domenica In ma con Vito Coppola accanto è così difficile cantare

Non è mai stata così bella Arisa e a Domenica In oggi ha solo sorrisi da mostrare, questa volta niente lacrime, nessuna tristezza, la malinconia è andata via. Canta i brani vecchi e nuovi, Mara Venier vorrebbe non andasse via perché la sua voce è davvero un dono del Signore e mai come adesso tutto è così perfetto tra emozioni, voce e vibrazioni. Entra in studio anche Vito Coppola, è la coppia che piace ma non sappiamo se sono ancora una coppia, non ne parlano ma lui l’abbraccia mentre Arisa canta Cuore, Vito Coppola sta semplicemente interpretando il ruolo come nel video della canzone o tra la cantante e il maestro di ballo c’è qualcosa in più? Mara Venier mostra un vecchio video di Arisa quando in lacrime sempre a Domenica In raccontava: “Io sono molto credente e mi affido a Dio, aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me perché io non so tanto scegliere e aspetto quello”. Era il periodo in cui l’artista era divisa, doveva scegliere, era legata ad un’altra persona che forse desiderava avere accanto una donna diversa.

Arisa a Domenica In

Sembra una vita fa, oggi è un’altra ed è così, Era il tempo della pandemia e Arisa ha vissuto male il periodo della terapia, era molto triste. Le cose sono arrivate davvero naturalmente e sono cambiate tante cose, ha affrontato esperienze lavorative diverse ma soprattutto la tristezza e la malinconia sono momenti che appartengono al passato.

Quel qualcosa che cercava forse l’ha trovato, prova a capire Mara Venier. Arisa dice di no, ha ritrovato una nuova se stessa ma non l’amore. Vito Coppola si avvicina mentre lei canta il loro brano, l’emozione è evidente, le mani si intrecciano ma non dicono che sono fidanzati, se si frequentano, se tutto è finito, se sono solo amici.

“Abbiamo fatto il video di Cuore insieme e guardatelo perché siamo io e Vito che limoniamo, ed è fantastico! E poi volevo dire che è stato difficilissimo cantare con lui vicino è stata una passeggiata, sempre le cose facili…”. La dolce ironia di Arisa dice altro rispetto alle parole.