Belen e Stefano De Martino a casa con Santiago e Luna, è perfetta la loro festa del papà

Le immagini che Belen mostra tra le stories di Instagram non hanno bisogno di parole e spiegazioni. Belen Rodriguez e Stefano De Martino nella giornata della festa del papà hanno festeggiato molto più del 19 marzo, hanno festeggiato l’amore, la famiglia, la loro meravigliosa famiglia. Anche questo fine settimana la coppia era a casa del conduttore ma questa volta con loro non c’era solo Santiago, c’era anche Luna, la figlia più piccola di Belen, nata dalla storia d’amore con Antonino Spinalbese. Ed è questo che conta, l’amore. La showgirl ha confidato che si sono fatti del male a vicenda, che Stefano è l’uomo che l’ha fatta soffrire più di tutti ma che anche lei gli ha fatto del male. Inutile spiegare i motivi, si sono perdonati, sono cresciuti, si amano e si vede.

La festa del papà a casa di Stefano De Martino

Lui non ne parla, non vuole raccontare niente del secondo ritorno con Belen, quello che speriamo tutti sarà per sempre. Belen orgogliosa mostra la sua vittoria più grande, la sua famiglia. Santiago suona seduto al piano del papà; tra le stories c’è anche Luna, è il sabato sera di tante famiglie, in casa, mentre seguono Amici e Maria De Filippi.

Questo fine settimana Luna Marì non è con il papà, Antonino Spinalbese aveva un impegno importante. L’ex compagno di Belen era in viaggio verso l’Ucraina per portare tutto l’aiuto possibile a chi fugge dalla guerra. C’è solo tanto amore in una giornata importante come la festa del papà e di certo Stefano e Antonino sono due bravissimi papà; sempre presenti, come ha confidato la conduttrice de Le Iene.

Anche Stefano De Martino mostra qualcosa tra le sue stories, è il regalo di sua sorella Adelaide, un barattolo che contiene le 52 cose da fare con il papà.