Belen mostra un pranzo speciale a casa di Stefano De Martino, ma chi c’era con la coppia?

Un’altra domenica speciale ieri per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un altro fine settimana insieme e questa volta Belen mostra il pranzo della domenica. Tutti a casa di Stefano De Martino ma chi c’era con la coppia? Il conduttore partenopeo non pubblica niente della sua vita privata, se non qualche scatto con Santiago. Belen invece fa di tutto per trattenersi ma non resiste, è evidente; dopo il brevissimo video a letto con suo marito ieri ha pubblicato il pranzo della domenica, mostrando i dettagli della casa di Stefano. Ma chi c’era a pranzo con la coppia? Ovviamente Santiago ma la domenica è stata davvero speciale con Patrizia Griffini, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Dalle foto pubblicate sui social sembra fossero proprio loro gli ospiti.

Stefano De Martino tace sul ritorno con Belen

Lui ha sempre mostrato poco, sia nei momenti difficili che in quelli più belli. Stefano De Martino è sempre stato anche molto attento a non farsi beccare con altre fiamme, sempre così discreto e adesso continua a farlo. Nelle rare risposte alle domande su Belen anche di recente ha sempre negato tutto. Adesso si limita a tacere, così non dà modo al gossip di aggiungere altro.

Ci pensa Belen che con il suo segno della vittoria, mentre il papà di suo figlio dorme accanto a lei, dice molto. Dice ancora di più pubblicando la tavola della domenica con le persone a loro più care, con la tovaglia stropicciata ma perfetta così perché vera nonostante qualche commento negativo, quelli non mancano mai.

Non è mai stata così bella e felice Belen anche se a Verissimo ha ammesso che è difficile fare la mamma di due bambini figli di papà diversi. Antonino Spinalbese ieri era con la piccola Luna Marì. Non è una situazione semplice ma è tutto solo frutto dell’amore.