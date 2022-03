Belen e Stefano adesso è ufficiale: una storia birichina fa impazzire tutti (VIDEO)

E alla fine non sono servite parole per spiegare quello che sta succedendo nella vita di Belen Rodriguez e Stefano de Martino. E’ bastata una storia per spiegare che ancora una volta, i due si sono dati una possibilità! Siamo alla terza, del resto, come si sul dire, non c’è due senza tre. Stefano e Belen si frequentano probabilmente già da un paio di mesi, come hanno anche testimoniato le tante foto che mostravano i due insieme. Ed era chiaro che non si vedessero solo in quanto genitori del piccolo Santiago. Non hanno del resto mai smentito il ritorno e neppure detto molto sulle tante foto che sono state pubblicate questa settimana sulle riviste di cronaca rosa. Ma ieri sera Belen ha voluto, a modo suo, confermare che si, lei e Stefano, in qualche modo, sono di nuovo una coppia. Come lo ha fatto? Con una storia sui social. Dopo la diretta de Le Iene a quanto pare, ad aspettarla, c’era il suo Stefano. Insieme i due hanno passato la notte. Belen, mentre de Martino dormiva, ha registrato una storia che ha postato sui social. Non si vede moltissimo ma quello che basta per capire che si, al suo fianco, c’è proprio il suo ex marito. O meglio, un marito che ex non lo è mai stato perchè quel divorzio tra i due, non è mai arrivato.

Dopo aver rimesso entrambi le fedi al dito, Belen e Stefano si sono mostrati quindi per la prima volta insieme in questo video che vi mostriamo.

Belen e Stefano sono tornati insieme: c’è il primo video di coppia

Non ha detto molto Belen, ha solo postato questa storia che nel giro di poche ore è stata vista sicuramente da migliaia di appassionati di gossip. A differenza di quanto successe tre anni fa, quando Belen e Stefano tornano insieme per la prima volta, in questa occasione non c’è lo stesso entusiasmo da parte dei fan della coppia. Del resto in mezzo a questa pausa, non ci sono stati solo fidanzati passeggeri. Questa volta Belen ha avuto una bambina, pensava di aver trovato l’uomo della sua vita….

E le critiche non sono mancate alla conduttrice che però sia chiaro, è libera di vivere la sua vita privata come meglio crede. E non si può restare legati a una persona se non la sia ama, solo perchè si ha una figlia. La piccola Luna Marì sarà sicuramente amatissima dal suo papà e Belen avrà modo di voltare, ancora una volta pagina. Sarà la volta buona? Staremo a vedere.