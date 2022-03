Dopo Belen anche Stefano de Martino si rimette la fede al dito: è tris per la coppia (FOTO)

Terzo tentativo per Belen Rodriguez e Stefano de Martino? Come si sul dire, non c’è due senza tre. Questa mattina, l’anteprima del servizio della rivista Chi arrivato su tutti i siti, non ha destato molto scalpore. I più attenti infatti si erano accorti che questo fine settimana, Belen e Stefano erano stati insieme in montagna e non avevano fatto molto per nascondere la fuga romantica. Non erano neppure da soli: Belen era lì per lavoro e Stefano, di rientro dal viaggio con il piccolo Santiago, l’ha raggiunta.

Se al momento non ci sono foto di baci, che possano sancire definitivamente questo ritorno di coppia, ci sono però ben altri indizi che lasciano pensare che Belen e Stefano stiano di nuovo riprovando a mettere insieme la famiglia. Pochi giorni fa Belen aveva deciso di indossare di nuovo la fede. E nelle foto pubblicate questa settimana dalla rivista Chi, possiamo vedere come anche Stefano abbia preso la stessa decisione. Il conduttore sfoggia infatti, all’anulare, la sua fede, una cosa che non è passata inosservata.

Dalla rivista Chi le nuove foto di Stefano e Belen: ecco gli anelli

Nella gallery vi mostriamo le ultime foto che ritraggono proprio Stefano e Belen di nuovo insieme e con tanto di anelli al dito.

La Rodriguez era in Valle d’Aosta per uno shooting fotografico in vetta con la sorella Cecilia e il fratello Jeremias, Stefano De Martino l’ha raggiunta per concedersi l’ennesimo weekend di coppia. E come detto in precedenza, se è vero che i due non si sono mostrati insieme è anche vero che non hanno fatto nulla per nascondere il fatto che fossero nello stesso posto, anzi. I selfie, le storie sui social: tutti indizi che avevano fatto capire a tutti quello che stava succedendo.

Nessun commento neppure questa mattina dopo l’ennesimo servizio che li riguarda. Belen e Stefano preferiscono ancora il silenzio. Eppure queste foto non sembravano poi così tanto rubate…