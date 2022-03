Anche Stefano De Martino è sulla neve con Belen e i suoi fratelli

Tutti i fratelli Rodriguez sono felici e innamorati sulla neve, anche Stefano De Martino è con Belen. Lo shooting Hinnominate dei fratelli Rodriguez si è trasformato in una bellissima vacanza d’amore. Niente è più romantico di una baita e anche se Stefano De Martino e Belen Rodriguez non lo confermano gli indizi che il fine settimana l’hanno trascorso insieme in montagna ci sono tutti. Per il loro brand di abbigliamento i fratelli Rodriguez hanno organizzato una spedizione in alta quota. Il freddo, il vento, la neve, non è stato semplice lavorare tra tende e tantissime persone dello staff ma c’era la nuova collezione da scattare. Belen era felicissima ma sembrava l’unica single. Cecilia Rodriguez era ovviamente con Iganzio Moser e anche Jeremias era con la sua bellissima fidanzata.

E’ Stefano De Martino a svelare che sulla neve c’è anche lui

Ormai non ci sono più dubbi che Belen e Stefano sono tornati insieme e sembra anche che il conduttore sia quasi pronto a confermare il secondo ritorno di fiamma con sua moglie. Se De Martino non avesse pubblicato foto sulla neve nessuno li avrebbe immaginati insieme. Invece, eccolo apparire con un nuovo look e con un paesaggio alle spalle che è fin troppo simile ai dettagli che Belen mostra nei suoi scatti. Quei mattoni delle baite non mentono: Belen e Stefano sono insieme.

Inoltre, Santiago è con la nonna, mentre in genere è il papà che si occupa di lui quando la mamma è impegnata con il lavoro. Luna era con il suo papà e tutti i conti tornano. Ormai questo è davvero il nuovo segreto di Pulcinella. La splendida Rodriguez avvisa tutti di non toccare la sua felicità. Manca davvero solo l’annuncio ufficiale, ormai sono mesi che la coppia ha capito che niente e nessuno può essere più grande del loro amore.