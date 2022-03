Belen ha di nuovo la fede al dito: “Felice, felice”

Una minaccia tra le risate, Belen avvisa tutti di non toccare la sua felicità. Lo ripete tre volte che è felice, felice, felice e i più attenti notano che Belen forse ha di nuovo la fede al dito. Più anelli sulle mani della Rodriguez e sembra davvero che all’anulare sia riapparsa la fede del matrimonio. E’ da tempo ormai che il gossip parla del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Lui però non dice nulla, anzi nega che sia tornato con l’ex moglie aggiungendo che non avrebbe alcun problema a raccontarlo. La showgirl argentina vorrebbe dire di più, poi confida che è single ma intanto passa spesso la notte a casa di Stefano. Stanno ben attenti a non apparire insieme nelle occasioni ufficiali e nascondono i loro incontri con la necessità di essere una famiglia per Santiago. Sembrano ben più che ex e quella fede al dito un altro indizio.

Belen: “Sono felice, felice, felice”

Un breve video tra le sue stories, l’aveva già mostrato un po’ di tempo fa, lo ripropone: Belen Rodriguez ride di gusto e commenta: “Chi ossa toccare la mia felicità verrà spezzato”. Una battuta su cui ridere ma sembra anche una vera minaccia. Questa volta farà di tutto per difendere la sua felicità. In tutto questo c’è anche Stefano De Martino? Immaginiamo di sì ma per il momento la coppia non conferma, non ne ha bisogno, questa volta procede un passo alla volta dopo gli errori commessi.

E’ un periodo speciale anche nel lavoro per Belen che tra una puntata e l’altra de Le Iene si occupa anche del brand Hinnominate creato con i fratelli. Questa mattina sono saliti ad alta quota, tra le vette delle montagne innevate. Hanno sfidato il freddo indossando i capi della loro nuova collezione, felici tutti insieme.