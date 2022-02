Santiago e Belen a casa di papà Stefano guardano insieme C’è posta per te

Dicono che non sono tornati insieme ma Belen e Stefano passano tanto tempo insieme e ieri sera erano a casa del conduttore, con loro c’era anche Santiago. E’ Belen a mostrare qualcosa in più della felicità che è tornata nella sua vita, Stefano De Martino preferisce non raccontare nulla, aspettare che tutto vada come sperano. Dicono che sono entrambi single ma sono una famiglia ed è per questo, per amore di Santiago, se lui ha le chiavi di casa di Belen, se i fine settimana spesso li trascorrono insieme. Per la showgirl la sua vita è come un film, non ha detto tutto perché ancora non è stato scritto tutto, non è successo tutto. Insomma, dice ma non dice però poi nelle storie di Instagram mostra un momento di vita che lascia immaginare tutto il resto.

Santiago suona il pianoforte a casa del papà, in tv c’è Maria De Filippi

Sembra davvero la scena di un film e la Rodriguez lascia che la vedano tutti, è la sua vita. Santiago suona il piano, è quello di Stefano, quello che più volte suona anche lui. Si nota la lampada di casa De Martino, la foto in bianco e nero di Stefano di spalle; non c’è dubbio, sono tutti e tre a casa sua. E’ Belen che riprende la scena e scherza sugli applausi che arrivano dalla televisione. Stanno guardando C’è posta per te, come tante altre famiglie ieri sera ma per loro Maria De Filippi è una persona speciale.

Sono sempre più numerose le foto di Belen e Stefano insieme, in bici con i capelli al vento, in un resort per una fuga d’amore, sotto casa di lui o di lei, in aeroporto. La scusa è sempre la stessa: sono una famiglia. A tutti ormai sembra chiaro che sono una famiglia felice.