Belen Rodriguez a Verissimo: “Non è facile essere madre di due figli con genitori diversi”

Dopo un lungo periodo si silenzio, Belen Rodriguez negli ultimi giorni, complice anche la promozione de Le Iene, è tornata a parlare del suo lavoro ma anche della sua vita privata. La conduttrice sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica di Verissimo e per la prima volta parlerà anche in tv della fine della sua storia con Antonino Spinalbese. Dalle prime anticipazioni sappiamo che Belen ha cercato di spiegare i motivi per i quali la relazione non è andata bene, anche se non è entrata nei dettagli. Ha parlato in modo generale di quelle che erano le sue aspettative, tradite e deluse, ma non è scesa nei particolari. Per la prima volta quindi c’è la conferma ufficiale della fine di questa storia, ma nessun motivo diretto del perchè. Belen ha spiegato che credeva belle favole e nel principe azzurro e che poi alla fine il suo ex non si è dimostrato tale. Sapremo mai il perchè?

Belen Rodriguez mamma single di due figli avuti da padri diversi

Belen in modo ironico cerca di spiegare come sta in questo momento un po’ caotico della sua vita: “Oggi sto bene. Al momento sono fidanzata con i miei gatti. Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”.

A Silvia Toffanin, la Rodriguez ha anche confidato: “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.

Nelle prime anticipazioni di quello che vedremo in questa intervista di Verissimo, non ci sono riferimenti al riavvicinamento con Stefano de Martino ma per sapere tutto, ma proprio tutto quello che Belen ha raccontato, l’appuntamento è per i 20 febbraio 2022 su Canale 5.