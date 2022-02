Belen svela quando è finita con Antonino: “Le favole da bambine ci hanno rovinate”

Belen si sbottona tra le pagine di Gente parla anche di Antonino Spinalbese, lo fa oggi che è serena. Svela quando è finita con il padre di sua figlia Luna e aggiunge molto altro, anche il problema delle favole che le bambine ascoltano crescendo poi con quegli ideali, con quei desideri. Il principe azzurro, le favole, che rovina! Anche per Belen è stato così e sa già che a sua figlia racconterà altro, magari la favola di Cenerentola rivisitata. Belen Rodriguez ovviamente credeva davvero che Antonino potesse essere l’uomo perfetto per lei, credeva davvero di essere innamorata ma la realtà la conosce solo oggi: si conoscevano poco. Tra loro è finita ben prima di Natale ma nessuno dei due ha voluto parlarne subito. Il gossip l’aveva intuito da tempo ma faceva troppo male, forse ad entrambi.

Belen: “Con Antonino ero molto presa altrimenti non avrei fatto un figlio”

“Con Antonino ci conoscevamo poco ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui” è il commento di Belen, sincera fino in fondo. Anche se non entra nel dettaglio e non spiega i motivi che hanno portato così presto alla rottura con Spinalbese confessa che la rovina sono le favole che ci raccontano da bambine.

“Il fatto che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi lui, quando se ne va, cosa ci rimane?”. Per lei però il vero principe azzurro resta Stefano De Martino ma a sua figlia Luna racconterà le favole in modo diverso.

“A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”. Un consiglio da seguire.