Stefano De Martino non vuole parlare del ritorno con Belen ma lei dice tutto

Belen e Stefano stanno insieme ma De Martino non vuole che se ne parli ed è la Rodriguez a confessarlo alla rivista Gente. La storia si ripete più o meno simile ma intanto i due protagonisti sono cresciuti, hanno sofferto e si sono ritrovati. E’ ancora una volta Stefano a mostrare una maggiore capacità di controllo, anche del gossip. Il conduttore ex ballerino ha detto che non c’è nessun ritorno di fiamma con la sua ex moglie; l’ha detto per proteggere la sua famiglia, era chiaro, perché intanto il settimanale Chi pubblicava le loro foto insieme, la romantica fuga in un resort. Ben più di un indizio, ben più di una foto ma mentre Belen lo urlerebbe al mondo intero è De Martino che non vuole se ne parli e la showgirl confida anche questo. La conduttrice de Le Iene si apre sempre di più, risponde sempre più volentieri alle domande e ha anche aggiunto che il papà del suo Santiago ha anche le chiavi di casa, Stefano De Martino può entrare e uscire quando vuole.

Belen dopo il fine settimana con Stefano De Martino

Se prima annuiva adesso inizia già a raccontare ma Stefano mette un freno e lei spiega: “Usciamo a cena, lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”. Belen però ne parla, non riesce a trattenere la felicità perché forse questa volta è davvero la volta gusta, forse questa volta per loro due sarà per sempre.

In pratica manca solo l’annuncio ufficiale perché per il resto c’è tutto ed è solo grazie al conduttore se manca l’ultimo step. Lei sembra certa che tutto andrà bene, si frequentano già da un po’ perché con Antonino Spinalbese è finita ben prima di Natale e forse, anche questa volta, è un po’ colpa di Stefano se è finita.