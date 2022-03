Chiara Ferragni conferma: Fedez in ospedale, il compleanno di Vittoria festeggiato in anticipo

Chiara Ferragni, Fedez, la piccola Vittoria e Leone, una serie foto bellissime appena pubblicate. Chiara Ferragni conferma tutto, che Fedez è in ospedale e che le foto del compleanno di Vittoria sono state scattate in anticipo. Una torta meravigliosa, degli scatti che mostrano la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez perfetta come sempre ma dietro i loro sorrisi c’è altro. La Ferragni fa gli auguri alla sua bambina, spiega che sapevano che oggi Fedez sarebbe stato in ospedale, per questo hanno deciso di scattare quelle foto domenica. Sono parole che stringono il cuore, un commento a cui tutti rispondono con un cuore perché non ci sono solo gli auguri per Vittoria, per il suo primo compleanno, c’è molto di più da augurare e da sperare.

Il messaggio di Chiara Ferragni per il primo compleanno della figlia

Chissà quante volte avrà pensato a come organizzare la festa di compleanno di Vittoria, quali foto scattare, cosa scrivere. E’ il compleanno più brutto che potesse immaginare e pochi giorni fa anche Leone ha soffiato sulle sue candeline, anche la sua festa non è stata come mamma e papà avrebbero voluto.

“Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) Ti amiamo alla follia patata”.

E’ vero, il rapper è in ospedale ma non si sa altro, ha una malattia, deve affrontare un percorso, delle cure. Chiara aggiunge subito che presto suo marito sarà a casa. Scrive il messaggio di auguri anche per lui, pubblica delle foto dolcissime scattate domenica ma oggi Vittoria non è con la sua mamma e il suo papà. Si prendono cura di lei e di Leone la Zia Valentina e lo zio Luca. Le auguriamo di festeggiare presto come Chiara e Fedez avrebbero voluto, ci auguriamo di potere brindare tutti quando Fedez ci dirà che tutto è risolto, che è stato solo un terribile periodo ma che tutto è andato bene.