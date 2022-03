Zia Valentina si prende cura di Vittoria e Leone nel momento più difficile per i Ferragnez

Oggi è il compleanno della piccola Vittoria, il 19 marzo è stato quello di Leone ma per i Ferragnez questi, non sono giorni di festa. E’ stato lo stesso Fedez ad annunciare via social, che la giornata di ieri sarebbe stata fondamentale nella sua lotta contro la malattia e oggi Libero spiega che il cantante, sarebbe stato operato al San Raffaele. Una notizia che non trova conferme o smentite. Forse non ci si aspettava che di questo, si sarebbe parlato su un giornale, rispettando molto poco la privacy di una persona malata. Eppure è successo e oggi, tutti parlano di quello che Fedez, potrebbe o non potrebbe avere.

Tutto l’amore di Valentina Ferragni zia sitter per Leone e Vittoria

E mentre Chiara è costantemente al fianco di suo marito, a prendersi cura di Vittoria e Leone, ci pensa la grande famiglia allargata che da sempre coccola i due bambini. Ieri pomeriggio è toccato a zia Valentina Ferragni che insieme al suo fidanzato Luca, si è presa cura di Vittoria e del piccolo Leone. Non sono mancate sui social le storie al parco, una parvenza di normalità per i due bambini che chiaramente devono poter vivere in modo sereno questo periodo, senza angosce. Non sanno quello che sta succedendo a mamma e a papà ed è importante che stiano tranquilli e che continuino a giocare, come amano fare. A prendersi cura dei piccoli nelle ultime ore, proprio Valentina. Se è vero che Federico è stato operato, immaginiamo che i suoi genitori e Chiara, fossero al suo fianco. Ma i piccoli erano in ottime mani, coccolati dall’amore delle zie e degli zii che stravedono per i piccini.

Tra pernacchie e risate anche in macchina, Valentina Ferragni ha deciso di postare sui social le immagini di Leone e Vittoria, che non vedono l’ora, è chiaro, di riabbracciare il loro papà!