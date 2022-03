Fedez ringrazia tutte le persone che gli stanno vicino: oggi sarà un giorno importante

Da quando giovedì scorso per la prima volta pubblicamente Fedez, con delle storie sui social, ha parlato della sua malattia, senza però dire molto, la sua presenza su instagram è praticamente nulla. E purtroppo era prevedibile che succedesse, visto che il cantante deve pensare a un percorso che lo dovrà per forza portare a guarire, è quello che tutti gli auguriamo ed è quello che di certo succederà! Ieri sera, con una storia, Federico ha voluto ringraziare tutte le persone che sono al suo fianco in questo momento davvero difficile, dicendo anche che quella di oggi, sarà una giornata molto importante. Non ha aggiunto altro ma probabilmente, si tratterà di una giornata dedicata alle visite e magari a delle risposte che si attendono da tempo, e noi davvero, gli auguriamo con tutto il cuore, che queste risposte, siano quello che si aspettano e che non ci siano altre brutte notizie!

Perchè noi vogliamo rivederlo davvero il prima possibile giocare con Vittoria alle portinaie di CityLife che tanto ci mancano! E ci mancano anche i video con Leone e le battaglie padre figlio, con i discorsi che solo l’ometto di casa ci regala!

Il grazie di Fedez a tutte le persone che gli stanno vicino

“Domani per me sarà una giornata importante e volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandandomi tanta positività” ha scritto Federico in una storia sui social. “Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale” ha continuato Federico. “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare magia senza rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo.”

Forza Federico!