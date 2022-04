Cecilia Rodriguez: “Quando Jeremias e Soleil si sono lasciati io ero contenta”

A Casa Chi Cecilia Rodriguez ricorda Soleil Sorge quando era sua cognata, quando era la fidanzata di Jeremias. Suo fratello è così come lo vediamo, lo racconta Cecilia che parla della attuale fidanzata, che è meravigliosa e che da sempre, da due anni, l’ha accettato così com’è senza pretendere di cambiarlo. Forse Jeremias ha avuto prima delle donne che non lo hanno apprezzato al 100% e solo adesso si sente più tranquillo, soddisfatto di se stesso e della sua storia d’amore, ed è sempre Cecilia Rodriguez a rispondere alle varie domande fino a quella su Soleil. All’inizio Jeremias ha avuto qualche difficoltà di ambientamento sull’Isola dei famosi 2022? Nella scorsa edizione a cui ha partecipato si è fidanzato con Soleil Sorge. Cecilia ha mantenuto un rapporto con lei?

Cecilia Rodriguez e Soleil sono amiche?

“Io con Soleil? E’ stata mia cognata per il tempo che è stato, ci siamo sempre viste e frequentate per il tempo che è stato ma non siamo mai state amiche… Andavamo anche d’accordo ma quando loro si sono lasciati ero contenta” aveva iniziato in modo diplomatico ma alla fine Cecilia è esplosa con la sua sincerità.

Forse non le è piaciuta nemmeno al GF Vip: “Non so niente ho visto un po’ il Grande Fratello ma niente di più… Mio fratello è tutto tranne che artistico, cerca rapporti umani e il mondo dello spettacolo proprio non gli interessa”.

Da Casa Chi una certezza che riguarda la famiglia Rodriguez: “Se tu fai parte della famiglia ti danno il cuore ma quando esci non esisti più, ti tolgono come ti ha tolto la persona cun cui stavano quindi quando uno si lascia con un Rodriguez finisce con tutti”. Tutto vero? La più piccola delle Rodriguez parla di rispetto ma anche della paura di sbagliare. E’ una forma di rispetto per Cecilia che racconta che saluta tutti i fidanzati di Belen ma non riesce ad avere più rapporto con quelli che hanno fatto parte della famiglia. “Si creano poi dei casini anche perché io sono una che racconta e ho raccontato cose che non dovevo raccontare e allora preferisco chiudere il rapporto”.