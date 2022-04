Santiago, il figlio di Belen e Stefano festeggia il compleanno ma manca qualcosa

Il piccolo Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oggi compie gli anni. Una festa di compleanno ovviamente con gli amici per Santiago che compie 9 anni. E’ Belen a mostrare tra le storie di Instagram tutto il divertimento del primogenito mentre si arrampica, salta sui tappeti elastici, apre i regali e posa davanti alla torta circondato dagli amici. “Tanti amici e tanti momenti felici in questo giorno speciale: Buon Compleanno” si legge su un biglietto di auguri postato dalla showgirl. “Auguri figlio mio” scrive Belen che tra le foto della divertente festa di compleanno aggiunge una carrellata di immagini del suo bambino quando era piccolissimo.

Belen fa gli auguri a Santiago ma dov’è Stefano De Martino?

Le foto del suo Santiago piccolissimo con nonno Gustavo e con lo zio Jeremias ma non ci sono scatti con il papà. Sui social mancano anche gli auguri di Stefano De Martino al suo bambino. Difficile che non siano insieme, oggi è sabato e in genere il fine settimana lo trascorrono tutti insieme. Molto più probabile che la coppia non voglia mostrare foto della famiglia al completo. Oggi è il compleanno di Santiago, meglio lasciare a lui tutto lo spazio, tutti gli auguri, ma i fan attendono gli auguri del conduttore.

Non sono mancati ovviamente gli auguri di Veronica Cozzani, la nonna del piccolo festeggiato: “Ti auguro un mondo di cose belle che puoi fare”. Primo compleanno senza nonno Gustavo e senza zio Jeremias, entrambi sono naufraghi all’Isola dei famosi, per questo Belen ha pubblicato le foto di Santi con loro.

Auguri speciali per il figlio di Stefano e Belen ed è il compleanno forse più felice per lui che vede di nuovo la mamma e il papà insieme. Con lui c’è anche la bellissima sorellina Luna, ancora piccola per fargli gli auguri ma le coccole tra loro non mancano.