Stefano e Belen tornano al parco in quattro e sognano un altro figlio

Non c’è due senza tre ma che questa per Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia quella giusta, l’ultima, il per sempre. Stefano e Belen sono tornati al parco come un tempo ma nel frattempo Santiago è cresciuto, loro due sono diventati grandi davvero e la famiglia si è allargata. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della coppia che come i vecchi tempi porta Santiago a giocare al parco ma tutto è più bello e nessuno si nasconde dai paparazzi. Non sono ancora pronti a dirlo al mondo intero, desiderano solo vivere la loro vita senza troppe domande e senza dovere spiegare chissà cosa.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una famiglia

La complicità è evidente, la coppia non è mai stata così felice ma è anche bellissimo lo sguardo di Stefano De Martino sulla piccola Luna Marì. Coccole e giochi, tante risate e foto da scattare. Belen e Stefano avevano già pubblicato qualcosina sui loro rispettivi profili social ma il settimanale di Alfonso Signorini mostra molto di più e sono immagini che fanno sorridere, parlano d’amore.

Una famiglia allargata notissima in un pomeriggio milanese sotto i primi caldi raggi di sole. E’ la prima volta che i fotografi li beccano tutti insieme, tutti e quattro insieme. Si sono fatti del male a vicenda, la Rodriguez ha ammesso tutto, anche le stupidaggini fatte perché è istintiva. A Verissimo ha confidato che il desiderio di avere un altro figlio c’è ma soprattutto che questa volta sarà davvero per sempre. Ormai sono grandi e dagli errori e i colpi di testa devono avere imparato più di una lezione.

Nessuno sa se Belen e Stefano avevano già divorziato. Prima di Antonino Spinalbese erano solo separati ma ancora marito e moglie, chissà poi cosa è accaduto. Poco importa, conta solo la felicità di una bellissima famiglia allargata.