Parole d’amore per Stefano De Martino ma Belen ricorda anche un momento difficile

Nessuna ammissione di ritorno di fiamma ma a Verissimo basta guardare il volto di Belen per avere conferma che con Stefano De Martino sta ricostruendo la sua famiglia. Qualche battuta da parte di Silvia Toffanin e Cecilia Rodriguez ma la conduttrice non insiste, sa che Stefano non vuole si parli della loro storia, che questa volta è meglio non dire nulla. Belen non resiste e se sui social spesso posta qualche indizio a conferma del ritrovato amore, anche a Verissimo si lascia andare a una velata dichiarazione d’amore. “Stefano è un bello che balla, è la verità” non riesce a non dire nulla sul papà del suo Santiago, vorrebbe urlare al mondo intero la sua felicità ma non può farlo. Per la prima volta ammette anche di avere fatto degli errori che poteva evitare, per la prima volta ammette che non tutto è perfetto e parla anche di un momento difficile vissuto con Stefano De Martino.

Belen ricorda quando era in attesa di Santiago

Di momenti difficili Belen e Stefano ne avranno vissuti vari; si sono detti addio ormai così tante volte, ma la showgirl e conduttrice si riferisce ad un periodo preciso, alla prima gravidanza. Tutto salta fuori mentre Cecilia Rodriguez racconta della sua unica vera litigata con sua sorella. Ricorda che anche lei era arrivata in Italia ma i genitori erano ancora in Argentina e Cecilia desiderava tornare da loro per il Natale. Belen pretendeva invece che rimanesse con lei. Cecilia andò via e per un po’ non si sono parlate.

E’ la maggiore delle sorelle a spiegare che lei in quel periodo si sentiva sola, era incinta di Santiago. “Stefano all’epoca faceva il ballerino professionista ad Amici. Andava via dalle 9 del mattino fino alle 11 di sera e io facevo la spesa e pulivo casa…”. Si sentiva sola, non sopportava i paparazzi, non deve essere stato un momento semplice ma lo confida solo adesso.