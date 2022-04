Belen a Verissimo: “Ho fatto macelli che avrei potuto evitare”

Bellissime, ironiche e pronte ad ammettere un po’ di difetti, Cecilia e Belen Rodriguez per la prima volta ospiti insieme a Verissimo. Tra le due è Belen a parlare molto di più, non solo perché logorroica e più famosa ma anche perché c’è tanto più gossip che la riguarda. Cecilia è fidanzatissima da tempo con Ignazio Moser, Belen ha combinato un po’ di casini. Per la prima volta lo ammette anche lei, parla di macelli. Per la prima volta confessa che ha qualche rimpianto ed è una cosa che in passato non ammetteva nemmeno con se stessa. Ogni volta che le chiedevano se avesse rimorsi o rimpianti rispondeva di no, che tornando indietro avrebbe fatto tutto. Oggi ha capito che ha sbagliato: “Ho fatto macelli che avrei potuto evitare sicuramente. Ho dei rimpianti, sì ce li ho mentre prima dicevo di no e invece ho fatto un sacco di scemenze”.

Belen a Verissimo ammette gli errori commessi

Non dice cosa ha sbagliato: “Non si dice dove tornerei indietro ma per tenermi qualcosa per me. Ma se devo dire la sincera verità cambierei delle cose”. In molti conoscendo la sua storia, i suoi amori e il suo terzo ritorno con Stefano De Martino, pensano di conoscere la risposta ma Belen non lo dice. Ammette che in passato non ha onorato al frase nella cattiva e nella buona sorte. “Nella cattiva sorte me ne sono andata e invece è bello rimanere”.

Forse è questo il rimpianto, di avere agito sempre in modo istintivo. Non lo dirà mai, non racconterà mai quello che voglio sapere i curiosi ma ha già ammesso di avere fatto dei grossi errori. In un’altra intervista a Verissimo ha anche confidato che è complicato avere dei figli da due papà diversi, ma c’è l’amore che fa andare tutto nel modo giusto, anche se resta difficile.