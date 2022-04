Stefano De Martino, Belen e i bambini: la prima uscita tutti insieme

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si nascondono più e complice l’aria di primavera arriva la prima uscita tutti insieme. Con Belen e Stefano al parco ci sono anche Santiago e Luna Marì. E’ La Rodriguez a scattare le foto a riprendere la sua bellissima famiglia in un pomeriggio speciale. Sono a Milano e sono tutti insieme, Belen e Stefano non si nascondono più, anche se non si lasciano andare a nessun gesto d’amore, niente baci, niente tenerezze in pubblico. I bambini hanno bisogno di stare all’aria aperta, Belen spinge il passeggino con Luna Marì, Santiago ha sotto il braccio un pallone, pronto per giocare a basket. E’ Stefano De Martino a pubblicare tra le stories i tiri al canestro con suo figlio, è Belen che riprende tutto. Forse fanno attenzione a non tornare a casa tutti e quattro insieme ma poi la showgirl pubblica un video che non lascia dubbi: sono tutti a casa sua, la sua bellissima famiglia è nel salone di casa sua.

Belen sempre più orgogliosa della sua famiglia

Anche Stefano inizia a lasciarsi andare, anche se ha pubblicato solo foto con Santiago. E’ però consapevole che Belen appena può mostra qualcosina in più. Regala ai follower qualche indizio del loro ritorno di fiamma, il terzo.

Luna Marì è bellissima, la sua mamma è pazza di lei, la mostra spesso nelle sue stories e lo fa anche questa volta, prima al parco e poi a casa. Santiago si avvicina alla sua mamma, dice qualcosa sul papà e per un attimo si sente la voce di Stefano che si rivolge al figlio. Un momento semplice come tanti ma loro sono Stefano e Belen con il loro amore immenso che davvero ha fatto dei giri incredibili per poi tornare al punto di partenza ma questa volta più forti e numerosi.