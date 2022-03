Fuga d’amore per Stefano e Belen: non si nascondono ma non commentano

Non ne parlano pubblicamente ma non si nascondono. Non confermano e neppure smentiscono. Belen Rodriguez e Stefano de Martino hanno scelto di vivere questa nuova fase della loro relazione senza dover per forza dire che cosa sta succedendo tra loro, senza dover dare un nome a quello che è oggi il loro rapporto. E se Belen qualcosa se l’è lasciata scappare, postando anche sui social delle storie mentre dorme con Stefano o facendo ascoltare la sua voce, il De Martino invece preferisce non commentare in nessun modo quello che è il terzo ritorno di fiamma tra lui e Belen. Neppure Mara Venier domenica scorsa nel salotto di Domenica IN è riusciti a far sbottonare il de Martino che non ha voluto dire molto su questa storia d’amore che però a quanto pare, come dimostrano anche le immagini pubblicate nell’ultimo numero della rivista Chi, va a gonfie vele.

Stefano de Martino e Belen Rodriguez: amore a gonfie vele

Le immagini della rivista Chi mostrano gli scatti di Stefano de Belen insieme per un fine settimana: avrebbero passato del tempo in un lussuoso resort del Bresciano; i due si sarebbero concessi una fuga romantica dal lavoro e dallo stress. Lasciati a casa i bambini, corrono nel loro buen retiro a godersi un po’ di relax nella spa, di coccole, di buon vino e naturalmente tanta passione. Così si legge sulla rivista Chi che a quanto pare è sempre ben informata anche su quello che succede, laddove gli obiettivi dei paparazzi non arrivano!

Nulla di segreto in ogni caso, Belen e Stefano mentre erano insieme nel resort, avevano postato delle storie. La Rodriguez in particolare aveva fatto vedere il posto in cui si stava rilassando ai suoi followers e nelle storie si era anche sentita la voce di Stefano.

“La nostra storia non ha detto tutto – aveva dichiarato la Rodriguez riferendosi a De Martino – Perché la mia vita non ha detto tutto: è come un film, avrà detto tutto quando non ci sarò più”. La conduttrice de Le iene aveva anche ammesso di esser stata più volte tradita da Stefano e aveva riconosciuto al suo ex, oggi non più ex, di essere una delle persone che più l’hanno fatta arrabbiare. Ma allo stesso tempo è una delle poche persone che Belen riesce a perdonare.