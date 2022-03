Stefano de Martino non si sbottona neppure con zia Mara: non si parla di Belen in pubblico

Neppure zia Mara è riuscita a far sbottonare Stefano de Martino che della sua vita privata, in tv, ormai non ne parla proprio più. Lo aveva detto in diverse interviste, che non si sarebbe più lasciato travolgere dal gossip, che l’inesperienza del passato lo aveva portato a fare errori. E continua per la sua strada, senza badare a quello che si dice o scrive sul suo conto. “Basta non andare dal dentista, lì ci sono tutti i giornali che parlano di queste cose, ma se tu non ci vai, non sai nulla” ha scherzato Stefano de Martino parlando delle tante voci di gossip che sono circolare nelle ultime settimane. In realtà non sono voci. E’ tutto vero, lui e Belen stanno insieme, sono di nuovo una coppia ma hanno deciso di parlarne con chi vogliono loro e quando vogliono loro e a quanto pare, la tv non è il posto in cui amano farlo.

Stefano ha spiegato che sta vivendo un momento di grande serenità, che è felice. Ma non ha aggiunto nient’altro e c’è anche da dire che Mara Venier, come promesso all’inizio dell’intervista, non è stata in nessun modo invadente e non ha fatto nessuna domanda precisa. “Tu e Belen vi vedete spesso si, per Santiago” aveva detto scherzando la conduttrice, trovando la conferma di Stefano, sornione.

Stefano quindi non parla di Belen in tv, e del resto non lo fa neppure sui social. E’ la Rodriguez a mostrare delle storie, a postare, a far capire. Mentre il De Martino continua a mantenere su questa storia, un basso profilo. Che motivo ha del resto per alimentare il chiacchiericcio. Il conduttore e Belen hanno fatto la sua scelta, ci riprovano, sono liberi di farlo e non fanno male a nessuno. E sono anche liberissimi di non dover commentare la loro vita privata, che poi in realtà, così tanto privata non è.

Il conduttore invece ha scherzato poi sulla possibilità di avere dei figli. “Devo dire che leggendo le notizie degli ultimi giorni ho pensato che ho ancora molto tempo, se si può diventare genitori a una certa età ( con riferimento al gossip su Berlusconi, smentito però).” Poi tornando invece serio ha spiegato che ha un rapporto così bello con Santiago che avrebbe quasi paura di pensare a un altro figlio, per poterlo intaccare. Ma c’è tempo e se dovesse succedere, ne sarebbe ben felice.