Paura per Federica Nargi: le figlie aggredite dai gabbiani

Federica Nargi e Alessandro Matri non ne hanno parlato sui social ma la rivista Nuovo racconta dell’aggressione subita dalle figlie. Tutta colpa dei gabbiani ma per fortuna non è accaduto niente di grave, Federica Nargi è subito intervenuta dimenandosi per allontanare i volatili preoccupandosi poi di tranquillizzare le bambine. Un tempo i gabbiani erano un vero spettacolo da vedere magari al mare dopo il tramonto, per niente pericolosi. Oggi invece si trovano anche in città e a Roma non è certo questo il primo episodio. La showgirl e il suo compagno avevano deciso di fare una bella passeggiata a Villa Borghese, complice il sole e il pomeriggio libero. Una gita in barca nel laghetto e per Sofia e Beatrice ogni cosa era da scoprire.

La reazione di Federica Nargi e Alessandro Matri per difendere le figlie

E’ la rivista Nuovo a pubblicare le foto, a testimoniare quanto accaduto mentre la coppia ha preferito non dire nulla. La Nargi ha subito difeso le piccole, come qualunque mamma avrebbe fatto, è così riuscita ad allontanare i gabbiani. Matri ha invece remato il più velocemente possibile per mettere le sue bimbe al sicuro. Per fortuna non c’è stata alcuna conseguenza ma gli attimi di paura sono stati reali, i gabbiani non sono certo piccoli e nemmeno teneri volatili.

Un pomeriggio rovinato solo in parte perché per fare dimenticare tutto alle bambine hanno proseguito tra risate e foto. L’ex concorrente di Tale e Quale Show e l’ex attaccante della Juve stanno insieme dal 2009, sono una delle coppie più belle tra tanti vip che invece danno spesso modo al gossip di chiacchierare.

Si sposeranno a giugno, tra pochissimi mesi ma non lo faranno in Italia. Hanno scelto Formentera, un luogo importante per loro. Hanno atteso che le figlie non fossero più così piccole e adesso non c’è nulla che possa farli attendere oltre.