Alba Parietti ha un nuovo compagno, lo svelano i paparazzi

Alba Parietti si è innamorata, a 60 anni è sempre bellissima e forse anche pronta ad uscire allo scoperto con il nuovo compagno. Ha avuto grandi amori, difficile competere ma chi è il nuovo fidanzato di Alba Parietti? Niente di ufficiale ma è la rivista Chi a svelare che c’è un uomo che è riuscito a fare breccia nel suo cuore, a farle ritrovare la felicità in amore. Tenere effusioni con un uomo misterioso, perché del suo presunto fidanzato non si conosce il nome, ma ciò che riporta il settimanale di Alfonso Signorini è la felicità. Da tempo ripete che è single, felice, ma questa volta Chi l’ha beccata.

Chi è il nuovo compagno di Alba Parietti

Di certo insieme formano una bellissima coppia e sembra anche che lui non appartenga al mondo dello spettacolo, altrimenti sarebbe semplice individuare il suo nome o il suo lavoro. I paparazzi li hanno pizzicati mentre camminano insieme in strada, poi i gesti affettuosi, gli abbracci, i baci. Tutto sembra dire che Alba Parietti non è più single, tra le pagine del settimanale Chi le foto parlano del loro amore.

Lo status sentimentale della showgirl è cambiato, non si sa da quanto tempo siano una coppia, anche perché chi li conosce parla di una forte amicizia, un’amicizia speciale e niente altro. Ma con gli amici non ci sono quelle tenerezze. La rivista di gossip azzarda un nome, forse si chiama Fabio, forse è coetaneo della Parietti e forse la liasion è nata davvero da pochissimo tempo. Questo giustificherebbe Alba nel non volere ancora dire nulla di questa nuova felicità. Dicono anche che lui abbia una importante carriera alle spalle e che in famiglia ci siano già state le presentazioni.

Alba e il suo misterioso fidanzato avrebbero passato il fine settimana insieme, è lui che l’avrebbe raggiunta nella sua città.