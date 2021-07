Mega festa per Alba Parietti che ha compiuto 60 anni

Una festa di compleanno più che riuscita per Alba Parietti che ha compiuto 60 anni. Non ha voluto perdere l’occasione di cantare, ballare e brindare per poi raccontare tutto sui social. Oggi Alba Parietti compie gli anni ma il party c’è stato ieri sera, con l’ovvio taglio della torta solo dopo la mezzanotte. Una mega festa per la showgirl che è sempre in gran forma, anzi quest’anno sembra anche più bella. La Parietti ha indossato un abito nero di paillettes firmato Versace, sensuale e bellissima si è divertita con i suoi ospiti. Accanto a lei per spegnere le candeline suo figlio Francesco Oppini ma un passo più in là anche la nuora, la bellissima Cristina Tomasini.

TUTTI ENTUSIASTI PER IL PARTY DI COMPLEANNO DI ALBA PARIETTI

Era il suo desiderio e la pandemia le ha permesso di realizzarlo ma non tutti sono d’accordo con questo regalo che Alba Parietti si è fatta da sola. Non mancano le critiche di chi le tira le orecchie perché avrebbe dovuto dare il buon esempio, evitare assembramenti.

“Per festeggiare i 60 anni ci vuole una buona dose di coraggio” ha commentato la protagonista della festa, sempre ironica e sempre in forma smagliante. E’ stata lei la prima a divertirsi durante la festa tra canzoni e balli scatenati.

Fiori e tanto colore, una torta a due paini e tanti brindisi. Tra gli invitati non sono mancati alcuni ex protagonisti del GF Vip, tra loro Andrea Zelletta e Mario Balotteli; mancava Stefania Orlando che si è scusata per l’assenza, giustificata perché era il suo l’anniversario di matrimonio. Tommaso Zorzi c’era? Sembrerebbe di no.

“E’ stata una serata meravigliosa speciale stupenda e lo devo a tutti voi che eravate presenti. Grazie ancora per l’organizzazione straordinaria ad Alessandro Marro è il suo staff… grazie a tutti gli amici che danno un senso alla mia vita”.