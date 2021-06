Alba Parietti nel cast di Tale e Quale Show rivela la sua età

Alba Parietti festeggia i suoi anni e alla rivista Chi rivela la sua età e anche che sarà nel cast di Tale e Quale Show. Si definisce inimitabile e non possiamo darle torto, è questo uno dei motivi della sua scelta, quella di diventare lei stessa imitatrice, magari anche di qualche uomo. E a proposito di uomini Alba Parietti ha un po’ di cose da dire. Sorprende la nuova Alba Parietti, sta per compiere 60 anni e avrebbe voluto fare il video de La vacinada con Checco Zalone al posto di Helen Mirren, lo dice ridendo ma ci crede davvero alle donne che dovrebbero sentirsi libere di vivere la propria età e non volere piacere a tutti i costi paragonandosi alle ventenni.

ALBA PARIETTI SPIEGA PERCHE’ PARTECIPA A TALE E QUALE SHOW

Non poteva dare una spiegazione banale e racconta: “È difficile imitarmi perché sono un camaleonte, prendo la forma e il colore di quello che ho intorno. Farò “Tale e quale show” proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa. E vorrei imitare anche qualche uomo, mi sento molto fluida”.

Confida che è sempre molto corteggiata, da giovani e meno giovani, ma non cerca più una storia d’amore, non cerca più una relazione: “La vivo solo nel periodo in cui gli uomini danno il massimo, quella del “love bombing”, il bombardamento d’amore. E, appena entrano nella fase della “svalutazione”, passo al narcisista successivo… Non avrei voluto che fosse “per sempre” con nessun uomo perché sarebbe arrivato il momento in cui l’avrei ferito. Ho scelto di essere libera per non mettere mai in ridicolo una persona che ho amato”.

Poi vera fino in fondo commenta: “Il calo del desiderio ti fa essere lucida, ho un amore smodato per la mia persona, sono felice, risolta, e voglio essere serena sapendo che dipende da me. Non sopporto i piagnistei delle donne della mia età che si fanno abbindolare solo perché non accettano la realtà e credono agli uomini. A 60 anni di solito le fiabe le racconti ai nipoti, non aspetti che sia il lupo a raccontartele”.