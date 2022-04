Flavio Briatore in sedia a rotelle ma la festa di compleanno è perfetta

Flavio Briatore ha festeggiato il compleanno in sedia a rotelle ma sta bene, sta solo recuperando dopo l’intervento. Per i suoi 72 anni non potevano mancare le persone più importanti della sua vita, non solo il figlio Nathan Falco ma ovviamente anche Elisabetta Gregoraci. Hanno festeggiato a Milano, ancora una volta nel nuovo locale di proprietà di Flavio Briatore, una pizzeria, il Crazy Pizza a Milano. Poche persone al tavolo e poi al momento della torta tutto il personale del locale ha circondato l’imprenditore per cantargli la più classica delle canzoncine, gli auguri. Bellissima come sempre Elisabetta Gregoraci ha messo in secondo piano l’ex marito, colpa del suo outfit bianco: shorts e maglioncino con le piume, quest’ultimo dal prezzo esagerato.

Il compleanno di Flavio Briatore nella sua pizzeria a Milano

Pochi amici, il figlio, l’ex moglie e la pizza in uno dei suoi ultimi locali, per Briatore è il massimo della felicità. Il 29 marzo ha subito un’operazione al tendine di Achille, tutto è andato benissimo ma ovviamente la convalescenza è un po’ lunga, anche se è uscito in breve tempo dalla clinica. Aveva già avvisato tutti che sarebbe rimasto immobile per un po’ di tempo ma sempre continuando a lavorare, immobile per la gamba ma non senza far nulla.

A lui la Gregoraci ha dedicato “Ti scatterò una foto” postando lo scatto con il cuore tra le storie di Instagram. Notte lunga per lei e il figlio dopo la piccola festa di compleanno, nessuno dei due aveva sonno, ma la showgirl ha confessato che entrambi dormono poco, che anche in questo Nathan Falco è come lei.

Elisabetta Gregoaci e Flavio Briatore sono di certo una coppia molto particolare ma il loro equilibrio è perfetto così, funziona anche se sono separati, anche se sembra che nessuno dei due abbia altri compagni.