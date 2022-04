Flavio Briatore parla di sua figlia Leni: a Nathan Falco l’ha detto solo due anni fa

Nathan Falco non è l’unico figlio di Flavio Briatore, pochi sanno che l’imprenditore ha una figlia più grande, Leni, avuta dal legame con la meravigliosa Heidi Klum. La primogenita di Briatore ha 17 anni ma lui non l’ha mai riconosciuta, la vede poco ma confida che non significa la ami meno di Nathan. Si sono incontrati la scorsa estate a Capri e hanno riunito la famiglia, segno che tutto procede con grande armonia, anche se il gossip pensava non fosse così. C’è una spiegazione a tutto e Flavio Briatore racconta anche questo aspetto della sua vita nella lunga intervista a Repubblica.

Perché Briatore non ha riconosciuto sua figlia Leni?

Ha spiegato che il “vero padre” di sua figlia per lei è l’ex marito di Heidi, il cantante britannico Seal. E’ lui che l’ha cresciuta. “Adoro Leni e sono molto orgoglioso di lei, da poco ha avuto la copertina di Vogue Germania”. Leni è una modella come la sua mamma. “È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come l’ha cresciuta – racconta Flavio Briatore – Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto ‘giorno per giorno’ che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno”.

Nathan Falco è felice di avere una sorella ma l’ha saputo solo due anni fa, o meglio suo padre ne ha parlato con lui due anni fa ma la risposta è stata che lo sapeva già. “Ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto. Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”.