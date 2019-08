Il matrimonio di Heidi Klum e Tom Kaulitz a Capri, la cerimonia più sfarzosa e glamour (Foto)

Heidi Klum e Tom Kaulitz sono a Capri, pronti per il matrimonio che sembra sarà celebrato sabato 3 agosto, domani (foto). La coppia si è già sposata il 22 febbraio ma le nozze sulla splendida isola si annunciano come le più sfarzose e glamour, sono infatti attesi un centinaio di ospiti famosi almeno quanto la modella e il musicista. Un secondo matrimonio per Heidi Klum e Kaulitz con i Faraglioni sullo sfondo, infatti la location per la cerimonia è uno yacht con 120 invitati. Si sono conosciuti a febbraio del 2018 e un anno dopo erano già marito e moglie ma di quella cerimonia così riservata, come la cena in un noto ristorante di Los Angeles, non abbiamo visto niente. Solo cinque mesi più tardi tutti hanno saputo che si erano uniti e matrimonio ma tra poche ore la privacy per loro sparirà del tutto.

HEIDI KLUM E TOM KAULITZ A CAPRI IN LUNA DI MIELE PRIMA DELLE NOZZE

Sono ovviamente già a Capri e quindi la loro luna di miele è arrivata prima del sì. Infatti Heidi e Tom si stanno divertendo tra serate e bagni in piscina. Hanno intenzione di fare le cose alla grande per la seconda cerimonia. Sembra che i festeggiamenti dureranno tutto il fine il settimana e inizieranno a bordo dello yacht Christina, appartenuto ad Aristotele Onassis.





Si inizia già da stasera con il cocktail dinner presso il Riccio poi domani la cerimonia sul mega yacht. Per la modella è atterrato da Los Angeles il team di wedding planner, tutto sarà perfetto al tramonto per il sì e per poi festeggiare fino alla domenica tra tuffi e brunch. Sono attesi a Capri anche gli altri componenti dei Tokyo Hotel, così come Mariah Carey, Elton John, Beyoncé e Izabel Goulart, Tyra Banks, Naomi Campbell, Mel B e Gisele Bundchen.





