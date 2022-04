La smentita di Amina Muaddi e le scuse di Luis Pisano: Rihanna non è stata tradita, una fake news?

Giornata complicata negli States per tutte le persone coinvolte in questa vicenda. E ieri sera, sono arrivate le prime smentite sulla vicenda che vedrebbe protagonista Rihanna. Va detto, che se la storia del tradimento fosse una fake news, realmente, come sembra, chi ha messo in giro queste voci ha mancato molto di tatto; Rihanna sta per diventare mamma e in questo momento della sua gravidanza, una notizia del genere, di certo, non le fa bene. Questa notte, sono arrivate le prime smentite dicevamo. A parlare è stata la presunta amante del compagno di Rihanna e poi sempre via social, sono arrivate anche le scuse di Louis Pisano, l’influencer che ha messo in giro queste voci, a quanto pare, solo pettegolezzi infondati.

Ma andiamo a vedere che cosa hanno detto i due sui social poche ore dopo lo scandalo.

Rihanna è stata tradita da ASAP Rocky? Le scuse di Louis Pisano

Le parole del noto influencer sui social: “Ciao a tutti, vorrei affrontare la situazione. Ieri sera ho preso la decisione di twittare alcune informazioni che ho ricevuto. Non parlerò delle mie fonti, non incolperò gli altri per una discussione che è stata mia. Perché ho preso io la decisione di condividere quelle informazioni, premere invio e pubblicare il tweet con il mio nome sopra. “

E le scuse: “Quindi vorrei scusarmi formalmente con tutte le parti che ho coinvolto in questa storia con i miei tweet sconsiderati. Accetto pienamente le conseguenze delle mie azioni per i miei tweet. So di aver causato tanti danni. ” E poi ha concluso: “Non ho scuse per questo, sono stato troppo preso dal dramma. Mi prenderò un po’ di tempo lontano da Twitter per capire come posso iniziare a utilizzare meglio le mie piattaforme poiché non le ho usate in modo positivo. Ancora una volta mi scuso con tutti per questo dramma inutile”. In realtà con queste parole dice tutto e niente, ma si sa, funziona così.

La smentita di Amina Muaddi accusata di essere l’amante

Anche la designer ha deciso di usare Twitter per far sentire la sua voce e ha detto: “Nelle ultime 24 ore mi è stato ricordato che viviamo in una società veloce a parlare di argomenti indipendentemente dal fatto che non abbiano alcun fondamento. Nessun argomento è vietato. ” E ancora, riferendosi proprio alla gravidanza di Rihanna: “Neanche durante quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e celebrati nella vita di qualcuno. Di conseguenza devo parlare perché questa cosa non è diretta solo a me, ma è legata a persone per le quali nutro tanta stima e affetto. ” Poi ha concluso: “Mentre Rihanna sta continuando a vivere la sua vita serena in gravidanza e io torno al mio lavoro, auguro a tutti un buon weekend di Pasqua.”

Voi ci avete capito qualcosa?