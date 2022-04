Jeremias Rodriguez in lacrime in aeroporto riabbraccia la fidanzata dopo l’Isola

Jeremias Rodriguez è già tornato a casa, non solo è tornato in Italia velocemente dopo la breve esperienza in Honduras con L’Isola dei famosi ma ha subito riabbracciato la sua fidanzata. Jeremias e Deborah non hanno resistito e l’abbraccio in aeroporto ha commosso il fratello di Belen fino alle lacrime. Un mese e mezzo di insopportabile distacco per Jeremias Rodriguez che non sopporta i reality, ma come ha detto Nicola Savino noi lo conosciamo solo attraverso i reality. La coppia forse non ha voluto attendere, forse non esistono più i reality di una volta quando gli incontri avvenivano sotto gli occhi dei telespettatori. In ogni caso adesso Jeremias è sereno e felice con la sua bellissima fidanzata. Nessuno è riuscito a farlo riflettere, a restare ancora un po’ sull’Isola dei famosi, vista la possibilità di Playa Sgamada.

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni di nuovo insieme dopo L’Isola dei famosi

Cecilia Rodriguez non ha dubbi, suo fratello ha fatto benissimo a tornare a casa. La fidanzata ha provato a dirgli di andare avanti ma anche lei soffriva la sua assenza. Belen non si è ancora pronunciata, ma immaginiamo gli tirerà un po’ le orecchie per avere mollato subito. Papà Gustavo che è ancora in gioco in Honduras solo dopo la sua partenza ha confessato che avrebbe voluto restasse con lui perché la seconda spiaggia è ben diversa dall’altra.

Ma al 33enne i reality non piacciono, la sua vita reale è bellissima, non aveva quindi alcun motivo per restare dopo avere accompagnato il papà. Un distacco durissimo per i due che ovviamente sono molto innamorati ma che proprio grazie a questa esperienza avrebbero potuto dimostrare molto di più. Immaginiamo non ci sarà una prossima volta ma adesso tutti attendono la bella notizia di Jeremias. Sta per chiedere la mano alla meravigliosa Deborah Togni?