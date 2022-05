Mercedesz Henger single o impegnata? Sull’Isola vicina a Edoardo ma spunta un uomo misterioso

Mercedesz Henger è approdata in Honduras con una missione speciale: quella di conoscere Edoardo Tavassi e scoprire tutte le affinità con il simpatico romano. Una missione che la figlia di Eva, sta portando avanti e tra lei e il fratello di Guendalina è nato un feeling molto particolare di cui si è parlato anche nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera su Canale 5. I naufraghi non avevano mai visto Edoardo così attivo, tanto che si sono davvero stupiti della voglia di fare che il Tavassi ha ritrovato da quando Mercedesz è sbarcata sulle spiagge honduregne. La bella influencer, aveva anche detto di essere pronta a conoscere un uomo che la facesse ridere ed Edoardo, sembra avere tutte le carte in regola. C’è un ma …Nella puntata di Mattino 5 in onda oggi, nello spazio dedicato all’Isola dei famosi, sono state mostrate alcune foto che mostrerebbero la bella Mercedesz, pochi giorni prima della partenza per l’Honduras, in compagnia di un uomo misterioso. E il paparazzo ospite di Federica Panicucci sembrerebbe non avere dubbi: Mercedesz potrebbe non essere poi così tanto single…La figlia di Eva Henger si è lasciata da tempo con Lucas Peracchi, fidanzato con il quale aveva fatto progetti molto importanti. Una storia lunga di cui si era parlato molto anche in tv quando Eva Henger, aveva accusato l’ex tronista di Uomini e Donne, di aver fatto del male a Mercedesz. Archiviata questa storia, la Henger junior, non aveva mai mostrato sui social altri uomini nella sua vita e sembrava essere appunto single…

Chi è l’uomo misterioso nella vita di Mercedesz Henger?

Federica Panicucci, mostrando le foto che ritraggono Mercedesz in compagnia di questo uomo ( che si chiama Fulvio) ha chiesto che genere di rapporto c’è tra la ragazza e la persona che si vede nelle foto…Le foto mostrerebbero anche un bacio anche se non è facile comprendere se l’angolazione mostri un bacio sulle guance o sulla bocca. Gli scatti mostrano anche altre persone nelle foto, che indossano tutti capi di abbigliamento molto pesanti il che lascerebbe pensare che siano foto scattate tempo fa e non di recente.

SCOOP a #Mattino5:Mercedesz sarebbe già impegnata 💥Ecco le foto con un uomo misterioso prima di volare sull'#Isola!La ragazza sta prendendo in giro Edoardo? pic.twitter.com/gQQhdgN3Sn May 10, 2022

Il paparazzo Andrea ha spiegato che il bacio c’è e c’è anche la relazione. “Certo che è fidanzata” ha detto nello studio di Mattino 5 spiegando che quindi non sarebbe stata molto sincera con Edoardo ma forse neppure con chi le ha chiesto della sua vita privata…Non è detto che prima di partire per l’Honduras questa storia non sia terminata, non ci sono prove evidenti e schiaccianti che dimostrano quanto raccontato nel programma di Canale 5. Se ne parlerà anche all’Isola? Staremo a vedere.