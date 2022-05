Francesco Totti fa gli auguri alla sua Chanel, festeggia il compleanno della figlia

Anche per il compleanno di Chanel puntuali sono arrivati gli auguri di papà Francesco Totti, sempre così presente nella vita dei suoi figli, anche sui social. Come sempre Totti ha scelto le foto più belle, quelle di oggi e quelle di ieri. Chanel Totti oggi compie 15 anni: “Tanti auguri amore mio” scrive l’ex capitano della Roma, innamoratissimo di sua figlia, come degli altri due. Ancora una volta ha battuto Ilary Blasi, anche se lei sembra usare sempre meno i social per mostrare la vita privata, per fare gli auguri ai figli o dichiarare il suo amore al marito. Il gossip sulla loro crisi si è spento, anche se non del tutto. Dopo le dichiarazioni in tv della conduttrice, quelle che puntavano il dito contro un complotto ai danni della sua vita matrimoniale, non si parla più di una presunta separazione. Intanto, mancano anche le nuove foto di coppia a cui ci avevano abituato. Non ci sono più le meravigliose dichiarazioni d’amore.

Chanel Totti ha 15 anni ed è il primo amore di Totti

“Io e te” scrive l’ex calciatore aggiungendo nelle storie di Instagram cuori e altre foto, perché come sempre a lui non basta un solo post per fare gli auguri a chi ama. Ci sono le foto di Chanel bambina tra le braccia del papà e le foto divertenti di oggi.

Più volte Ilary Blasi ha cercato di mostrare i figli tra le sue storie sui social ma ogni volta loro fanno in modo di evitare, come tutti gli adolescenti mostrano il loro fastidio. L’unica a dare ancora grandi soddisfazioni e slanci d’affetto è la piccola di casa. Isabel Totti di recente ha fatto commuovere tanto il suo papà mettendo un bigliettino dolcissimo sul suo letto, accanto al cuscino. Quel “Ti amo” scritto da Isabel è il dono più bello. Chissà se tra Ilary Blasi e Francesco Totti c’è ancora e sempre la voglia di dirlo.