Francesco Totti trova il bigliettino della figlia Isabel e si commuove

Francesco Totti ha da sempre un debole per la piccola della casa, sua figlia Isabel. Quando ha trovato il bigliettino della sua bambina si è commosso fino alle lacrime scegliendo una canzone che parla di emozioni. Non saranno di certo gelosi i due figli più grandi di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel e Christian sono adolescenti, Isabel è invece così dolce e piccola, ha solo 6 anni ed è la principessa di casa, così bella e così simile alla mamma. Della crisi tra Totti e Ilary Blasi non si parla più, hanno messo tutto a tacere con le interviste contro chi aveva organizzato tutto, sicuri che si tratti solo di un complotto. I panni sporchi si lavano sempre in famiglia e tutti fanno il tifo per la loro famiglia, poi l’ex calciatore mostra quel biglietto di Isabel trovato accanto al cuscino, sul suo letto e non c’è emozione più dolce.

Francesco Totti dedica una canzone a sua figlia Isabel

Se la piccola di casa Totti regala un biglietto al papà con un cuore e dento c’è la dichiarazione più bella: “Ti amo”. Lui commenta “Muoio” e aggiunge la canzone di Sangiovanni “Farfalle”.

Totti era andato allo stadio Olimpico ovviamente a vedere la sua squadra, la Roma; felice per la vittoria e in attesa di seguire la finale di Conference League il prossimo 25 maggio, ma il gesto dolcissimo della sua bambina non ha paragoni.

Totti conserverà per sempre quel biglietto e l’emozione provata. Ha sempre desiderato una famiglia grandissima, con tanti figli. E’ lui che ha convinto la conduttrice ad avere un terzo figlio, Isabel. Ne avrebbe voluti altri ma per il momento non è ancora riuscito a convincerla. Sono passati sei anni dall’ultima cicogna in famiglia Totti, chissà. Intanto Francesco Totti ha le farfalle nello stomaco per merito della sua bambina.