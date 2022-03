Ilary Blasi risponde velenosa a Simona Ventura che ha commentato la sua “crisi” con Totti

Nelle ultime settimane Ilary Blasi ha deciso di parlare in diverse interviste dell’uragano che ha coinvolto lei e Francesco Totti di recente. Dopo aver parlato con Silvia Toffanin di questa presunta crisi, che ha negato senza però fornire molti dettagli, la Blasi oggi parla anche dalle pagine del Fatto Quotidiano. E tra le altre risposte, ce n’è anche una indirizzata a Simona Ventura. Non proprio una battutina felicissima diciamo, anzi più che altro, una frecciata velenosa…

Tutto è iniziato con questo post di Simona Ventura sui social: “Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Totti e Blasi vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza.

La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati.“



E poi: “Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!“. Per poi concludere: “Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”.

La risposta di Ilary Blasi a Simona Ventura

Rispondendo alla domande di chi le ha chiesto, che cosa ne pensasse del post di Simona Ventura che manifestava la sua solidarietà, la Blasi ha commentato sul Fatto: “E’ vero come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Bho”. Non ci sembra che abbia particolarmente apprezzato ecco.