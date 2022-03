Ilary Blasi ribadisce: nessuna crisi con Totti. E provoca: “Avete le carte del divorzio in mano?”

“Vuoi la ribalta? Totti è la risposta”. Sono queste le parole di Ilary Blasi nella sua ultima intervista per la rivista Chi. Dopo aver parlato per la prima volta in tv, nello studio di Verissimo con Silvia Toffanin di tutto quello che si è detto e scritto sulla presunta fine del matrimonio con Francesco Totti, la conduttrice torna a parlare e questa volta lo fa dalle pagine della rivista Chi. La Blasi, come ha già raccontato a Verissimo, ribadisce di essere sicura del fatto che ci sia stata una macchinazione di qualcuno, anche se non sa bene per quale motivo. Ma parlare di Ilary e di Totti e di un tradimento o di una crisi, una volta ogni tanto, fa sempre bene a quanto pare. Peccato che, a detta della conduttrice dell’Isola dei famosi, non ci fosse nulla di cui parlare.

Ilary Blasi torna a smentire tutte le voci su un possibile divorzio da Francesco Totti

A Silvia Toffanin aveva rivelato, che ancora prima del matrimonio, a pochi giorni dalle nozze, erano state messe in giro le medesime voci. Non ci aveva creduto allora, e non ci crede oggi che è una donna matura e intelligente. Dalle pagine della rivista Chi spiega: “Vivete con noi? Avete le carte del divorzio in mano? – dice Ilary – Ho letto: perché quelle cose lì sui grandi giornali io le leggevo insieme a voi. E francamente non abbiamo capito il perché sono state dette e scritte”.

“In vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così” continua la Blasi che non ci sta al gioco dello sfatare o confermare: “Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose…”. Ilary aveva già detto a Silvia Toffanin di esserci rimasta male, soprattutto perchè adesso i figli sono grandi e leggono queste cose, anche se poi alla fine non c’è stato bisogno di spiegare nulla, visto che i ragazzi vivono insieme a loro e sanno come stanno davvero le cose.

La Blasi, anche nel salotto di Verissimo aveva fatto notare che se ci fossero state delle prove concrete, le famose testate nazionali del calibro del Corriere o di Repubblica che hanno fornito succulenti dettagli su questa storia, avrebbero dovuto pubblicarle. E invece il gossip si è sgonfiato perchè si basava tutto su una non notizia, e il fatto che non se ne sia parlato più, a detta della conduttrice di Canale 5, ne sarebbe la dimostrazione.