Filippo Magnini e Giorgia Palmas sposi baciati dal sole sul Lago di Como: le prime foto del matrimonio

Baciati dal sole sul lago di Como in una meravigliosa giornata di metà maggio. Finalmente un sogno che si realizza per Giorgia Palmas e Filippo Magnini che ci hanno messo parecchio tempo ad arrivare davanti all’altare, tra imprevisti e pandemia. Un matrimonio che si celebra oggi dopo rinvii e problemi, ma che vede sempre la coppia unita e innamorata come il primo giorno. Pochissime le prime foto di questo matrimonio sul Lago di Como, a postare sui social uno dei primi video in cui vediamo gli sposi uscire dalla chiesa, è stata Elena Barolo, una delle migliori amiche di Giorgia. Un rapporto, quello di Elena e della ex velina sarda, che dura sin dai tempi di Striscia la notizia. C’era Elena, al fianco di Giorgia, anche lo scorso anno a maggio, quando la Palmas e Filippo Magnini si sono sposati con rito civile in comune a Milano. E c’è anche oggi, in questa occasione speciale e condivide tutta la gioia nel vedere la sua migliore amica e il nuotatore, finalmente sposi anche davanti a Dio.

Il matrimonio di Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Pochissime appunto, le immagini di queste nozze. I due sposi per il momento, non hanno condiviso nulla del matrimonio sui social, neppure un frame di questa giornata pazzesca. Le nozze si sono celebrate questo pomeriggio e adesso gli sposi hanno accolto i loro invitati in una bellissima villa sempre sul lago di Como. Giorgia, indossava un bellissimo abito bianco e per il matrimonio in chiesa ha optato anche per un velo. Elegante in abito scuro e bellissimo, il nostro campione di nuoto, Filippo Magnini, raggiante al fianco della sua amata Giorgia.

In attesa di conoscere tutti i dettagli si questo matrimonio, non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Giorgia e a Filippi. Congratulazioni!