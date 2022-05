Filippo Magnini e Giorgia Palmas scelgono Dizzasco per il matrimonio: gli scatti d’amore

Impossibile non innamorarsi del borgo che Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno scelto per il loro matrimonio. Sono ancora poche le immagini scattate il 14 maggio, nel giorno delle nozze sul lago di Come ma gli scatti, ci restituiscono l’immagine di un posto davvero magico e bellissimo. Una giornata di sole, una giornata piena d’amore e di gioia quella che Giorgia e Filippo finalmente ieri, dopo un lungo periodo di attesa, si sono goduti. Hanno dovuto più volte rinviare le nozze, tanto da decidere lo scorso anno, di sposarsi con il rito civile in comune a Milano ma ieri finalmente, tutto è andato come si aspettavano, nel verso giusto. E grazie ad alcuni degli invitati, che hanno scattato delle bellissime fotografie, possiamo mostrarvi oggi i due sposi nel giorno del matrimonio in tutta la loro bellezza.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi bellissimi sul lago di Como

La località prescelta pare sia entrata nel cuore dei due sposi, dopo una visita nello scorso inverno. Filippo e Giorgia si sarebbero innamorati subito di questo borgo, Dizzasco, un borgo all’inizio della Val d’Intelvi, in uno scenario favoloso. Il matrimonio è stato celebrato nella chiesa di San Sisinnio, gioiello situato nella frazione di Muronico. Con alle spalle i monti e con vista sul lago di Como, un posto davvero da favola. Ammirato e instagrammato moltissimo anche da tutti gli invitati, rimasti piacevolmente colpiti da questo bellissimo borgo.

Una piccola gallery di questo matrimonio

Gli invitati sono stati accolti in chiesa da un trionfo di rose, tutto molto elegante, chic e chiaro. Un corridoio di rose che ha abbracciato i due sposi, raggianti in questo giorno magico. Il ricevimento dovrebbe invece essersi tenuto a Villa Bonomi.

Facciamo ancora i nostri migliori auguri a questa coppia che ha finalmente realizzato il suo sogno d’amore.