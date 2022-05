Cambio d’abito per la festa: Giorgia Palmas e Filippo Magnini dolcissimi in pista da ballo

Sono tante le storie postate sui social dagli amici di Filippo Magnini e Giorgia Palmas che hanno condiviso con loro ore di grande emozione. Ieri sul Lago di Como, è stato celebrato il matrimonio della coppia che si sono giurati amore eterno davanti a Dio. E dopo la cerimonia in chiesa, è arrivato il momento della festa. Tutti gli invitati sono stati accolti in una bellissima villa sul Lago di Como con una vista mozzafiato. Impossibile non immortalare alcuni dei dettagli meravigliosi di questa festa e anche tutta la gioia dei due sposi. Per la festa, Giorgia e Filippo si sono cambiati d’abito, come si può vedere anche nelle storie social postate da Elena Barolo, ex velina e una delle migliori amiche di Giorgia. In una atmosfera magica piene di candele, luci e bellissimi fiori Giorgia e Filippi hanno ballato insieme e non solo. Tra i momenti più emozionanti anche i balli di Filippo con la sua bambina, vederli insieme in pista è stato magico.

Tanti gli invitati vip che hanno partecipato alle nozze. Tra gli altri anche Melissa Satta, che ha scelto un tailleur giallo per l’occasione; e poi ancora Manuel Bortuzzo e suo padre, che hanno postato diverse immagini sui social della festa. Non sono mancati chiaramente anche i colleghi di Filippo e i suoi compagni di avventura del mondo del nuoto.

Cambio d’abito per Filippo Magnini e Giorgia Palmas

Dopo aver sfoggiato un meraviglioso abito firmato Atelier Eme pieno di fiori e pizzi, con uno strascico molto importante e trasparenze, Giorgia ha optato per un look diverso per la festa. Un vestito a sirena bianco, con delle movenze particolari sulla schiena. Sicuramente più gestibile anche per ballare e scatenarsi in pista. Anche Filippo ha cambiato abito: dopo un completo scuro per la chiesa, ha optato per un abito più chiaro e meno impegnativo del primo.