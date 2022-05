Cesara Buonamici: per il matrimonio regali preziosi e originali, come la torta e gli abiti da sposa

Cesara Buonamici e Joshua Kalman pensavano che il loro matrimonio sarebbe stato al riparo dal gossip e invece la rivista Chi pubblica le foto della meravigliosa giornata vissuta dalla giornalista e il suo storico compagno. Felice dell’affetto dimostrato dalle persone Cesara Buonamici aveva già ringraziato tutti ma adesso si renderà conto che la curiosità di tanti riguarda anche le sue nozze e i dettagli di un matrimonio arrivato dopo 24 o forse 25 anni d’amore. E’ la rivista di gossip di Alfonso Signorini che racconta del sì a Fiesole, in provincia di Firenze, della festa nella tenuta di famiglia, sulle colline fiorentine, della presenza di parenti e amici, della firma che Cesara Buonamici ha scelto per il suo abito da sposa e per l’abito indossato per il pranzo, per i regali, preziosi e originali, gli invitati più famosi e la meravigliosa torta.

Gli abiti da sposa per il matrimonio di Cesara Buonamici

Il tailleur bianco da sposa indossato dalla Buonamici per il sì con rito civile è di Dolce & Gabbana. Ma l’abito a fiori scelto per la festa non era meno bello, anzi è stata deliziosa la scelta di abbinarlo alla torta creata da Renato Ardovino con gli stessi fiori, gli stessi colori.

Presenti alle nozze anche l’amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, l’economista Lorenzo Bini Smaghi, Toni Scervino ed Ermanno Daelli, Paola Caovilla, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, ovviamente Cristina Parodi e il sindaco di Bergamo, Emanuele Filiberto di Savoia e Mafalda di Savoia.

Preziosi i regali ricevuto dagli sposi, una collezione di argenti per la tavola, un bracciale di perle e brillanti, un bonsai di 25 anni, non a caso 25 anni…, una camicia di Cri da Milano ovviamente regalo di Cristina Parodi, una corona d’argento, un altro oggetto d’argento con l’effige della regina Elisabetta e di certo molti altri.