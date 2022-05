L’assurda richiesta di Anna Tatangelo a Livio Cori: lei chiarisce

E’ tra le pillole della rivista Chi che è saltata fuori l’assurda richiesta di Anna Tatangelo a Livio Cori, la richiesta di potere essere in cima alle sue priorità, prima del lavoro, prima della musica, della carriera. Dopo un mese di separazione dicono che Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme ma che la cantante avrebbe posto un ultimatum, una condizione. Il gossip presume che si sia sentita messa da parte e per questo avrebbe posto come condizione al suo ritorno con il rapper l’assurda richiesta. E’ vero che si erano lasciati, la conferma è arrivata da Livio Cori quando ha voluto fare chiarezza su un altro pettegolezzo ma molto simile a quello attuale. Si vociferava che fosse stato lui a lasciare Anna Tatangelo perché il suo nome è troppo pesante, tanto da schiacciarlo nel mondo dello spettacolo. Tutto inventato, Livio Cori non ha mai rilasciato interviste e in ogni caso userebbe i social per dire qualcosa.

La reazione di Anna Tatangelo all’ultimo pettegolezzo, il suo ultimatum

Anna avrebbe chiesto a Livio di scegliere tra lei e la carriera, chiedendogli di mettere lei al primo posto e non la musica. Sarebbe una richiesta davvero incomprensibile, anche perché la Tatangelo e Cori fanno lo stesso lavoro, hanno gli stessi desideri.

La verità è che non c’è nessuna conferma del ritorno di fiamma tra i due artisti ma c’è la reazione di Anna al pettegolezzo. Una foto scattata in un momento di pausa, un caffè al bar e Anna ride portando la mano alla fronte. Deve avere appena letto il pettegolezzo che la riguarda e commenta: “Ridiamoci su”. Non aggiunge altro ma è ovvio che la foto, la risata e il commento siano rivolti all’assurdo pettegolezzo, all’assurda richiesta che lei avrebbe fatto a Livio. Cori non ha alcun bisogno di chiarire ma intanto i fan sperano che la coppia almeno sia davvero tornata.