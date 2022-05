Livio Cori e Anna Tatangelo ci riprovano? L’indiscrezione

E’ sempre informatissima la rivista Chi sui movimenti di una delle coppie che tanto piace al lettori del giornale di Alfonso Signorini. Verrebbe da dire che un po’ se la cantano e se la suonano da soli, visto che sono stati i primi a parlare della rottura della coppia formata da Anna Tatangelo e Livio Cori e adesso, parlano di un possibile riavvicinamento. Che cosa c’è di vero? Difficile a dirsi. Anna Tatangelo nonha mai parlato in modo diretto della fine della sua storia con Livio Cori ma dai social sono sparite le storie insieme e le dediche d’amore. Il cantante inoltre aveva rilasciato alcune dichiarazioni, sottolineando che stare al fianco di una donna come Anna Tatangelo, così in vista e così interessante per il mondo del gossip, non era cosa facile…”Un cognome pesante” pare abbia detto il Cori. Ma al cuor si sa, non si comanda e a quanto pare i due, che sarebbero ancora molto innamorati, avrebbero deciso di riprovarci. Nelle chicche di gossip della rivista Chi di questa settimana si parla proprio di un possibile riavvicinamento tra i due.

Ma perchè era finita? Stili di vita diversi, era questa una delle motivazioni. Anche se ufficialmente, abbiamo saputo poco…Oggi però tra i due sarebbe tornato il sereno, con una condizione imposta da Anna Tatangelo…

Anna Tatangelo e Livio Cori ci riprovano: l’indiscrezione della rivista Chi

Secondo quanto si legge sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, i due avrebbero deciso di riprovarci, guidati da un sentimento che non si è mai spento. Sulla rivista viene raccontato: “il rapper è in prova”. La decisione quindi spetterebbe ad Anna che, starebbe facendo una sorta di esame al suo fidanzato, per capire se davvero, possono trovare un punto di incontro. La cantante avrebbe chiesto di non essere messa da parte: il Cori dovrebbe anteporre questa relazione ai suoi sogni di gloria, in particolare alla voglia di fare tv. Sarà vero? Solo la coppia conosce la verità.