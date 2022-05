Livio Cori rompe il silenzio e dice la verità sulla fine con Anna Tatangelo

Per Livio Cori è importante precisare che non ha detto nulla sulla fine del rapporto con Anna Tatangelo, con le sue parole indirettamente conferma che è finita ma che non ha mai detto nulla. Il rapper rompe il silenzio, ripete che quello che tutti hanno letto sono solo fake news, che non ha rilasciato alcuna intervista. E’ evidente che Livio cori si riferisce a quanto riportato dalla rivista Oggi. La fine della storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori ha sorpreso tutti, le loro foto scomparse sui social, tutto avvenuto poco dopo la dichiarazione d’amore della cantante, la sua dolcissima dedica, quel “Noi” che avevamo emozionato tutti. Ma cosa è accaduto non lo sa nessuno, solo i diretti interessati potrebbero dirlo ma non l’hanno fatto e non ne hanno alcuna intenzione.

Livio Cori smentisce le parole dette su Anna Tatangelo

Abbiamo letto tutti che Livio Cori aveva detto che il nome della Tatangelo è pesante ma lui fa chiarezza e lo fa in prima persona, sui social, sul suo profilo, aggiungendo che se avrà qualcosa da dire in futuro lo dirà sempre e solo sui social, parlandone direttamente con i follower.

Livio consiglia di pensare ad altro, di interessarsi ad altre cose. “Devo dirvi una cosa al volo. Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l’avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero” ha dichiarato poco fa.

Ha poi aggiunto: “Non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete”.

Non ha altro da dire e immaginiamo che anche Anna Tatangelo non ne parlerà, almeno non per il momento.