Belen torna a casa dopo il weekend con Stefano e Santiago

Belen e Stefano De Martino continuano a non pubblicare foto insieme ma nei loro scatti sui social ci sono sempre gli stessi dettagli, i weekend li trascorrono sempre insieme. L’ultimo fine settimana è stato come qualche anno fa quando erano solo loro tre: Stefano, Belen e Santiago. La piccola Luna Marì era con il suo papà, Antonino Spinalbese, questa volta un fine settimana meno romantico in compagnia del figlio ma perfetto. Nei due giorni di totale relax i dettagli pubblicati da entrambi, lo stesso primo piatto, gli stessi angoli di un nuovo luogo scelto per scappare via da tutti, per godersi tutta la felicità possibile. Il ritorno a casa in auto lo pubblica Belen, è sempre lei che mostra qualcosa in più, attraverso le sue foto, i suoi brevi video, ci sono le emozioni che pensava non avrebbe più vissuto.

Stefano e Belen sempre insieme nel fine settimana

Durante la settimana sono entrambi impegnati magari con un programma televisivo, il teatro, uno shooting fotografico, poi il fine settimana è dedicato a loro due, alla loro famiglia. In auto sulla strada del ritorno a Milano Belen Rodriguez mostra alcune immagini ai suoi follower. E’ il ritratto della felicità, della serenità. Sul sedile posteriore c’è Santiago, Stefano è alla guida e Belen lo guarda incantata, come sempre.

Un altro fine settimana di coppia, è arrivato il caldo e non restano a casa, non restano a Milano, cercano il sole, una piscina, un prato verde, una villa che li accolga, li coccoli e li metta al sicuro da occhi indiscreti.

Non manca un massaggiatore, per entrambi un trattamento olistico. Non parlano del loro amore, non lo raccontano a parole, non rilasciano dichiarazioni e non rispondono a domande sul loro matrimonio ma sono sempre insieme, non hanno bisogno di dirlo ma si amano e lo faranno per sempre.