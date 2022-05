Belen al parco con i figli è la mamma più bella

Belen è sempre a suo agio nel ruolo di mamma, prima solo con Santiago, il figlio nato dal suo unico grande amore Stefano De Martino, poi con la bellissima Luna, nata dalla storia d’amore con Antonino Spinalbese. La rivista Gente l’ha pizzicata al parco a Milano, vicino casa. Belen Rodriguez per la rivista è senza dubbio la mamma più bella tra tutte. Sono lontani i tempi in cui la showgirl e conduttrice si infastidiva quando si accorgeva che un paparazzo la stava fotografando; erano altri tempi. Oggi è più sicura, certo non apprezzerà mai le foto brutte ma ha imparato ad accettarle, se non del tutto almeno in parte. Dolce e sensuale, così si mostra Belen al parco con i figli, così è anche sui social quando condivide con i follower la sua vita da mamma, a casa.

Belen con Luna Marì e Santiago

A Verissimo ha ammesso che non è semplice essere la mamma di figli di padri diversi. E’ quello che avrebbe voluto evitare, ha sempre detto che avrebbe voluto un altro figlio ma solo da Stefano, solo dallo stesso uomo. La vita è andata in modo diversa e lei ovviamente adora Luna e Santiago allo stesso modo ma non è semplice gestire i fine settimana, anche se da quando è tornata con Stefano De Martino tutto è meno complicato.

Al parco Belen ci va con un abito molto leggero e corto, è quasi arrivata l’estate, fa caldo e lei sa benissimo come muoversi tra passeggino e coccole per Luna Marì e l’attenzione continua a Santiago. Un misto di dolcezza e sensualità perché i figli sono la sua vita e quando nota i fotografi non si scompone, non si arrabbia più e non si distrae nemmeno un attimo dal suo ruolo di mamma. Questo fine settimana è sempre e ancora con Stefano, nessuno dei due ne parla ma di conferme ne hanno già date tante.