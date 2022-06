Alberto Matano e il compagno Riccardo prima delle nozze: la rivista Chi mostra gli scatti

Sono stati i giornalisti della rivista Chi ad annunciare le nozze di Alberto Matano e sempre dalla rivista Chi arrivano altre indiscrezioni. Non solo, il giornale di Alfonso Signorini pubblica questa settimana, nel nuovo numero in edicola, anche la prima foto di coppia. Il compagno di Matano non era mai stato paparazzato ma ecco che, a pochi giorni dal si, possiamo anche vedere il suo volto. Alberto Matano è pronto a sposare il compagno Riccardo. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto che ritraggono il giornalista e conduttore de La vita in diretta, negli ultimi giorni da scapolo. Con lui c’è anche il suo futuro marito. Secondo il magazine di Alfonso Signorini, la data delle nozze sarebbe ormai imminente. Alberto Matano sposerà Riccardo sabato 11 giugno. E che non mancasse molto alle nozze lo si era capito anche dalle parole di Mara Venier nell’ultima puntata de La vita in diretta. La conduttrice, che avrà un ruolo molto speciale nell’unione civile, visto che sarà l’officiante, aveva fatto capire che non mancava molto. Infatti aveva detto di dover aspettare qualche giorno prima di partire per le sue vacanze a Forte dei Marmi.

La data delle nozze la rivela sempre la rivista Chi: non ci sarebbero dubbi, la cerimonia è prevista per l’11 giugno 2022. Questo sabato quindi, il giorno del si.

Le nozze di Alberto Matano: svelata data e location

Sul numero della rivista Chi in edicola oggi, non si legge solo la data di questo matrimonio ma anche altro. Sono stati infatti rivelati i dettagli su quella che dovrebbe essere la location. Il conduttore de La vita in diretta ha provato fino all’ultimo a tenere un basso profilo e a evitare che venissero diffusi dettagli sulla cerimonia ma a quanto pare, non è stato possibile.

Quando e dove? Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, Matano sposerà il suo compagno Riccard, Sabato 11 giugno; il conduttore e il compagno Riccardo si giureranno amore eterno a pochi passi da Roma, a Labico per l’esattezza, nel resort della tenuta di Antonello Colonna. Se la memoria non ci inganna, è la stessa location che qualche anno fa anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi scelsero per le loro nozze rainbow.

La cerimonia dovrebbe tenersi nel tardo pomeriggio dell’11 giugno. Mara Venier ci mostrerà i dettagli di queste nozze dal suo profilo instagram o dovrà mantenere il massimo riserbo? Staremo a vedere!