Nicolò Zaniolo, le prime foto col figlio e l’ex fidanzata Sara Scaperrotta

Il figlio di Nicolò Zaniolo è nato lo scoso luglio, sta per compiere un anno e non potrebbe avere genitori migliori. Il piccolo Tommaso è nato dall’amore tra Zaniolo e Sara Scaperrotta ma i due non stanno insieme da tempo, da ben prima che il bambino nascesse, ancora prima che lei scoprisse la dolce attesa. La rivista Chi pubblica le foto dell’ex coppia in barca, insieme per amore del loro bambino. Sono le prime foto del calciatore in versione papà, sono scatti rubati in Sardegna che mostrano come Nicolò e Sara siano riusciti a mettere tutti i loro dissapori da parte per crescere insieme il loro primo figlio.



Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta non sono più una coppia ma genitori di Tomaso

Il calciatore della Roma è single, dopo l’addio alla madre di suo figlio ha avuto vari flirt, alcuni smentiti ma anche una breve storia con Chiara Nasti. Davvero triste il recente commento sul “gamberetto” arrivato proprio dalla Nasti, che incinta di Zaccagni aveva voluto rispondere al coro “Il figlio di Zaccagni è di Zaniolo” colpendo il suo ex. Commento subito cancellato dai social ma che ormai tutti avevano letto.

Il gossip nella vita di Zaniolo non manca mai, le foto appena pubblicate su Chi sono le più tenere, raccontano dell’amore più grande, quello per un figlio. Non sembra ci sia un ritorno di fiamma tra Nicolò e la sua ex compagna, tra loro sono un rapporto formale. Il calciatore ha raggiunto il figlio e l’ex mentre erano in vacanza con la famiglia di lei. Con Zaniolo c’erano anche un amico e il fidanzato della sorella, tutti pronti a coccolare con immenso amore il piccolo Tomaso. Una gita in Sardegna nelle acque cristalline della Costa Smeralda e tante smorfie e piccoli giochi per far sorridere il piccolino che passa tra le braccia della mamma a quelle del papà, felice.