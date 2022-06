Un secondo matrimonio per Beatrice Valli e Marco Fantini: si sposano anche in chiesa

Beatrice Valli e Marco Fantini non avevano rinunciato al matrimonio in chiesa ed è l’influencer a rispondere alla curiosità delle follower. Su Instagram le chiedono perché non si sono sposati con rito religioso e lei spiega il motivo. Le nozze a Capri continuano ad emozionarla, c’è ancora tanto da vedere del loro giorno più bello ma presto ci sarà anche il matrimonio religioso. Beatrice Valli e Marco Fantini sono marito e moglie, è questo quello che conta più di tutto ma hanno sempre avuto il desiderio di promettere amore eterno davanti a Dio. Saranno presto davanti all’altare ma Beatrice Valli anticipa che sarà una cerimonia per pochi, solo per le persone a loro più care, la famiglia.

Beatrice Valli indosserà un altro abito da sposa?

Un secondo matrimonio con l’uomo della sua vita; dopo quello celebrato a Capri il 29 maggio la Valli sposerà il suo Marchini anche in chiesa. E’ un passo a cui tengono molto ma il motivo per cui a Capri il rito è stato solo civile è davvero molto semplice, più che altro pratico.

“Per spostare gli ospiti dalla chiesa di Capri alla location ci voleva troppo tempo. Allora abbiamo deciso di fare direttamente il rito civile nella villa – ha spiegato Beatrice che annuncia un secondo matrimonio – Faremo una cosa molto intima, tra di noi, in chiesa qui a Milano, perché ci teniamo a sposarci in chiesa”.

E sulla lettera che per loro ha scritto il figlio Alessandro rivela che l’ha aiutato la sua maestra e che lei e Marco non sapevano nulla. “Il celebrante ha anticipato il momento dicendo c’è un ammiratore speciale che deve leggervi qualcosa. Inizialmente doveva leggerla Ale, ma era così emozionato che l’ha letta il celebrante”. Con i follower presto condivideranno solo la prima parte della lettera, perché è davvero lunga e inoltre desiderano resti una cosa privata.