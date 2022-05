Beatrice Valli in lacrime durante le promesse: che emozione il matrimonio con il suo “Marchini”

Se è vero che Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di non mostrare molto sui loro seguitissimi profili del giorno del matrimonio, è altrettanto vero che i due hanno tantissimi follower ( e anche tanti invitati vip e molto social). Gli spoiler di questo matrimonio però, arrivano soprattutto dai più curiosi che hanno condiviso sui social, non solo gli scatti più belli di questa giornata speciale a Capri, ma anche alcuni video del matrimonio di Bea e del suo “Marchini”. Oggi alle 18, con un tramonto spettacolare a Capri, Marco e Beatrice, a distanza da 8 anni dalla scelta a Uomini e Donne, sono diventati marito e moglie. Per Beatrice, il grande amore, quello che le ha fatto nuovamente battere il cuore. Un cuore che si era spezzato, dopo la fine della sua prima relazione importante, con il padre di suo figlio Alessandro. A soli 16 anni Beatrice era rimasta incinta di suo figlio, e l’amore finito aveva cambiato la sua prospettiva. Ma pochi anni dopo, nello studio di Uomini e Donne, ha ritrovato l’amore. Ha trovato Marco e oggi, nelle sue promesse, ha proprio citato in lacrime quel momento, quello in cui decise di fidarsi del suo istinto e di provare di nuovo a credere nell’amore.

Le lacrime di Beatrice Valli: le sue promesse fanno emozionare

Sui social è stato postato anche il video di un piccolo momento in cui, durante le promesse, Beatrice si è molto emozionata, e ha pianto, nel giurare il suo amore a Marco.

Una cerimonia ricca di emozioni, come anche il momento in cui Beatrice è arrivata dal suo Marco, accompagnata anche da Alessandro, l’ometto di casa.

Le prime foto dal matrimonio di Marco e Beatrice

Vediamo altri scatti di questo matrimonio sui social

Non possiamo che fare le nostre congratulazioni alla coppia.