A Capri il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini: i primi scatti rubati

Il giorno più atteso è arrivato e sono arrivate anche le prime immagini da Capri. Scatti rubati, pubblicati dagli invitati al matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli sui social. Per ammirare la coppia in tutta la sua bellezza, dovremo attendere gli scatti dei professionisti ma intanto, grazie alle prime foto della cerimonia, possiamo raccontarvi qualche dettaglio. Delle nozze si sta parlando moltissimo sui social, anche su Twitter, dove va detto, non mancano le critiche alle scelte fatte dalla coppia. Un matrimonio studiato nei minimi dettagli ma, da quello che si vede in questi scatti, gli invitati hanno assistito alla celebrazione, matrimonio con rito civile, in piedi! Non sono mancate le critiche per il fatto che non ci fossero delle sedie…Beatrice è abituata: viene spesso travolta dalle critiche e c’era da aspettarsi che sarebbe successo anche nel giorno del matrimonio. Ma in realtà, come si vede da altri scatti che circolano in rete, gli invitati erano comodamente accomodati su dei puff.

Purtroppo per alcuni, l’amore passa in secondo piano, perchè oggi è proprio il giorno della festa dell’amore, di una storia che ha fatto sognare milioni di persone. Di una famiglia che è stata costruita nel corso del tempo; di un amore che ha visto la nascita di due dolcissime figlie.

8 anni dopo la scelta a Uomini e Donne il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Era il 2014, l’anno in cui Marco e Beatrice si scelsero a Uomini e Donne, o meglio Marco la scelse, essendo lui il tronista. E da quel momento non si sono mai più lasciati. Dal loro amore sono nate Bianca e Azzura, damigelle speciali nel giorno del matrimonio. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno scelto Capri, per celebrare il giorno più importante. Lo hanno fatto al tramonto, sotto un gazebo ricoperto da fiori, con vista mare. Uno scorcio romanticissimo per una sposa in abito bianco e velo. Capelli raccolti, spalle nude: sono ancora pochissimi i dettagli che vediamo di questo matrimonio.

Ecco alcuni scatti

Poche ancora le foto sui social, anche perchè Beatrice e Marco hanno spiegato che non pubblicheranno molto. Essendo però due amatissimi influencer, gli scatti sono stati diffusi in rete dagli invitati. E i fan sognano e si emozionano con queste dolcissime foto. E su Twitter spopola l’hashtag #valliniswedding.